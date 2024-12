É o jogo de maior cartaz da 13.ª jornada da Liga! O Benfica recebe o Vitória de Guimarães este sábado, a partir das 18h00, no Estádio da Luz.

A derrota do Sporting e o empate do Sp. Braga permitem a encarnados e vitorianos alimentarem as hipóteses de encurtar distâncias para os rivais diretos.

Siga o Benfica-V. Guimarães

Do lado das águias, Bruno Lage vai ter de mexer no onze habitual. Orkun Kökcü vai cumprir castigo neste jogo e Jan-Niklas Beste deverá ser chamado à titularidade, com Kerem Aktürkoglu a jogar nas costas do avançado, algo que Lage já testou anteriormente.

Já quanto à equipa minhota, há dúvidas no eixo central da defesa. Toni Borevkovic está em dúvida para este jogo, devido a lesão.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis do Benfica-V. Guimarães