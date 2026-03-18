O V. Guimarães viu nesta quarta-feira ser levantado o impedimento de inscrever novos jogadores que vigorava desde segunda-feira, informou o clube da Liga portuguesa, em concordância com o site oficial da FIFA.

O clube minhoto garantiu não ter «qualquer dívida a outro clube» a propósito de transferências realizadas, mas reconheceu que faltava apresentar um comprovativo relativo a uma transferência ocorrida neste ano, com um clube sérvio.

Na época em curso, os minhotos contrataram o médio Mitrovic aos sérvios do Zeleznicar Pancevo, no verão anterior, por 870 mil euros, e o avançado Ejike Opara ao Novi Pazar, em janeiro de 2026, por 900 mil euros.

Ao ser banido dos mercados de transferências, um clube fica impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores até a punição ser levantada, mas pode à mesma inscrever jogadores dos seus escalões de formação na equipa principal.

Os clubes em causa também podem acertar a venda dos passes de futebolistas enquanto a sanção estiver em vigor.