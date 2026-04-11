O AVS está preso à calculadora e pode ser despromovido já esta ronda ao segundo escalão do futebol português. Num duelo entre vizinhos, Vitória e avenses empataram-se (1-1) e a equipa da casa fica à mercê do que a jornada ditar, ficando presa à calculadora.

O conjunto de Gil Lameiras foi superior, esteve na frente do marcador, mas a vantagem durou apenas dois minutos. Tomané anulou a vantagem de Gustavo Silva, voltando a inscrever-se um golo do conjunto de João Henriques na Liga. Ainda assim, insuficiente para adiar o destino.

Após o regresso aos triunfos, na receção ao Tondela (5-0), Gil Lameiras apostou exatamente no mesmo onze da última ronda. Do lado avense, João Henriques operou duas alterações: Devenish e Roni foram as novidades, relegando para o banco de suplentes Ponck e Aderllan Santos.

Cedo o Vitória de Guimarães assumiu o controlo do jogo, percebendo que ia jogar predominantemente no meio campo adversário. O AVS fez por ser um conjunto organizado, tornando o embate num jogo de paciência. Nesse jogo de paciência, os vimaranenses tentaram encontrar caminho para visar a baliza adversária.

Adriel ainda evitou por duas vezes o golo, primeiro a suster um remate à queima roupa de Rivas e depois a fazer a mancha a Gustavo Silva, retardando para o minuto 25 o abrir do ativo. Gustavo aproveitou o passe picado de Samu para, na cara do guarda-redes avense, atirar para o fundo das redes, confirmando o domínio da equipa de negro.

AO MINUTO: as incidências do jogo

Mas, a vantagem durou pouco mais de um minuto. Ainda a saborear o golo, o conjunto vimaranense adormeceu e, de uma bola longa de Adriel, em que Rivas não consegue o corte, Tomané restabeleceu a igualdade com um remate cruzado. O avançado, formado precisamente no Vitória, marcou e não festejou, num dos raros momentos ofensivos dos avenses na primeira metade.

Voltou tudo à estaca zero, equipas novamente encaixadas, apenas voltando a ter emoção no segundo tempo. Foram precisos poucos segundos para o Vitória criar perigo na segunda metade, Adriel cedeu perante a pressão de Gustavo e entregou o esférico a Miguel Nogueira, que de primeira atirou quase do meio campo, fazendo a bola passar a centímetros do poste.

Um prenúncio que acabou por não ter sequência, uma vez que a segunda metade teve menos predicados. Demasiadas paragens, picardias e pouco futebol tiraram o essencial ao jogo, com o cronómetro a arrastar-se apenas com lances pontuais junto das áreas. Ficou mais perigoso o AVS, com Perea no ataque – foi lançado ao intervalo – e o Vitória foi perdendo discernimento.

Igualdade final a uma bola, o Vitória não conseguiu dar sequência ao triunfo da última ronda e mantém o jejum de triunfos fora de portas. O AVS fica À espera do desenrolar da jornada. Está entregue à calculadora.

A FIGURA: Thiago Balieiro

O jogador mais completo na tarde deste sábado na Vila das Aves. Sereno nas tarefas defensivas, o central brasileiro foi um elemento sempre presente na primeira fase de construção da equipa montada por Gil Lameiras. Mesmo sendo amarelado cedo, com meia hora de jogo, controlou a profundidade e queimou muitas vezes linhas a sair com a bola controlada. Prestação positiva de Thiago Balieiero.

O MOMENTO: golo de Tomané (27’)

Bola longa do guarda-redes avense, Adriel colocou na zona de ação de Tomané, óscar Rivas falhou o corte e deixou via aberta para que Tomané fosse até à área finalizar. O atacante ainda evitou Strata, rematando depois cruzado para o fundo das redes, restabelecendo de imediato a igualdade. Tomané fixou o resultado final ainda antes da meia hora de jogo, não festejando após marcar à antiga equipa.