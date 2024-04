Jota Silva foi eleito o avançado do mês de março, informou a Liga esta terça-feira.



O jogador do Vitória recebeu 29,06 por cento dos votos dos treinadores e superou a concorrência do «sportinguista» Viktor Gyökeres (20,51 por cento) e do «bracarense» Simon Banza (14,53 por cento).



O internacional português marcou quatro golos num mês perfeito para o Vitória que nesse período bateu Estoril (3-1), Famalicão (1-0), Desp. Chaves (2-1) e Moreirense (1-0). Esta foi, de resto, a primeira vez que Jota Silva venceu a distinção.