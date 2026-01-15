Noah Saviolo, do Vitória de Guimarães, foi eleito o jovem do mês da Liga em dezembro.

O extremo belga, de 21 anos, recolheu 19,82 por cento dos votos dos treinadores e bateu a concorrência de Samu e Victor Froholdt, ambos do FC Porto, que somaram 18,92 e 11,71 por cento, respetivamente.

Em dezembro, Saviolo não marcou qualquer golo nem assinou nenhuma assistência, mas foi titular nos quatro jogos disputados pelos vitorianos no campeonato.