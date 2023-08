A FIGURA: Nelson da Luz

Entrou para resolver o duelo minhoto no D. Afonso Henriques, mesmo jogando numa posição que até nem é a sua. Entrou para a lateral esquerda numa fase em que o Vitória precisava de argumentos ofensivos, ajudou a dar maior ímpeto à equipa de João Aroso, e resolveu com um lance individual em que ganhou metros com a bola antes de rematar de fora da área com o seu pior pé para carimbar os três pontos.

O MOMENTO: golo de Nélson da Luz (83’)

Jogada de inspiração do atacante que tem entrado para a lateral esquerda neste sistema de jogo do Vitória. O angolano partiu da esquerda para o centro, foi evitando adversários com tabelas com os colegas enquanto se enquadrava com a baliza. À entrada da área, mesmo não sendo com o seu melhor pé, disparou com o pé direito para fora do alcance de Andrew.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Gaspar

Voltou a jogar no lado direito, sendo sinónimo de maio capacidade na construção de jogo. O lateral incorporou-se bem na manobra ofensiva da equipa, chegando a zonas adiantadas do terreno com cruzamentos perigosos.

Dominguez

Dotado tecnicamente, o suíço que atuava no campeonato polaco foi dos que mais se evidenciou no Gil Vicente. O extremo mostrou qualidade com bola e também competência nas tarefas sem bola. Faz o remate cuja ressaca deu em golo.

Manu Silva

Fez de André Amaro pelo segundo jogo consecutivo, assumindo-se como o central do meio na defesa atrás. Tem demonstrado atributos, não dando espaço aos adversários. Fez vários desarmes cirúrgicos e destacou-se também pela qualidade com bola.

Tiago Silva

O motor do meio campo do Vitória, estando sempre em jogo. Nem sempre tomou as melhores decisões, mas a forma como é constantemente uma opção fazem dele uma figura deste Vitória. O golo olímpico ajuda a coroar uma exibição de muita entrega.