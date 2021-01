Declarações de Luís Freire, treinador do Nacional da Madeira, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-1) frente ao V. Guimarães:

«Penso que o jogo acaba por ser um jogo que conseguimos construir, conseguimos chegar perto da baliza adversária e conseguimos entrar melhor até fazer o primeiro golo. Muito do que temos trabalhado apareceu. A seguir, num lance em que o adversário ganha o lance na direita, sofremos o empate num lance em que há mérito do adversário. Tivemos personalidade na primeira parte. Na segunda parte penso que tentámos manter igual, mas tivemos pouco tempo para entrar e em cinco minutos sofremos o segundo. Os erros pagam-se caro, temos de tirar a bola dali. Podíamos ter feito o empate, tivemos oportunidades, e voltámos a sofrer. Os jogadores tentaram manter a organização da equipa, podíamos ter feito várias vezes o 3-2 mas não conseguimos. A diferença entre uma equipa e outra foi no aproveitamento das oportunidades de golo, mais nada. Tivemos mais oportunidades, isolados de um lado e de outro, mas não conseguimos marcar. Quem assistiu ao jogo sabe que merecíamos outro resultado. Temos de continuar fortes e mais competentes à frente da baliza».

[Erros defensivos] «Do outro lado há qualidade e jogando com equipas que à partida têm mais qualidade na frente os erros pagam-se caro. Não pode haver hesitações e isso aconteceu. Depois também hesitamos na cara do golo. Quem vê o jogo tem de ser honesto: o Nacional teve mais posse, mas remates e mais ataques».

[Terceira jornada seguida a perder] «O que sinto é: o Sporting foi um jogo atípico, perante um adversário com mérito que está em primeiro; temos o Porto, toda a gente viu o jogo e podíamos ter ganho; Moreirense se formos a ver o jogo tivemos melhor. Hoje foi o que toda a gente viu. Se eu visse a equipa sem capacidade de jogar, sem capacidade de reação, aí sim, mas não vejo falta de confiança. Precisamos de ter uma alegria, é uma realidade, normalmente as famílias unem-se aí. Os meus jogadores mereciam ser mais felizes».