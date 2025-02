Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-0) frente ao AVS:

«Temos de valorizar uma resposta dos jogadores do grupo, da nossa equipa a um período negativo. Não é fácil ter estabilidade emocional para jogar sempre em cima do adversário, no último terço. O domínio foi claro, a equipa concedeu muito pouco ao adversário, os jogadores circularam a bola, mesmo falhando o último passe ou o último toque. Mesmo sobre pressão tivemos personalidade, fomos superiores o jogo todo. Com tanta bola que tivemos os espaços vão aparecendo, tiveram mérito. Vitória justa e com qualidade».

[Primeira vitória em três jogos. O que se alterou?] «Começámos por uma parte em que a equipa estava deficitária: a parte defensiva. A equipa vinha de muitos jogos a sofrer golos. Penso que estamos a crescer, os jogadores estiveram juntos, compactos. O grande chip foi ver alegria dos jogadores durante a semana, conversámos, durante a semana, houve espaço para falar e começámos a afastar a nuvem que nos impedia de ganhar. É preciso caráter para encarar de frente, o brilho nos olhos voltou, no meu ponto de vista, temos de capitalizar isto, tivemos boas prestações individuais».

[Meio campo curto. Mercado?] «Desde que cá estou nunca falei de mercado, não é hoje que o vou fazer. Hoje já ficou provado que temos plantel para fazer bons jogos, os jogadores desinibiram-se, tivemos os jogadores a bom nível, só com trabalho, mentalidade, passo a passo e é que se consegue. Encerrar este jogo e pensar no próximo».