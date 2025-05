O Vitória de Guimarães não vai poder contar com Tomás Handel e Filipe Relvas no derradeiro jogo do campeonato, em Alvalade, ambos por questões disciplinares depois de completarem séries de cartões amarelos frente ao Farense.

Tanto o médio como o defesa são baixas para o jogo decisivo da Liga, sendo que Luís Freire foi confrontado com as declarações de Rui Borges após o clássico, que insinuou que Tiago Silva limpou amarelos antes do jogo com o Farense para poder jogar com o Sporting.

«Temos mais dois de fora».

Estas foram as únicas palavras do treinador do Vitória de Guimarães, que podia ter carimbado o apuramento europeu este domingo, mas acaba por deixar as contas para a última jornada.