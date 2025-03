Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo pela margem mínima (1-0) sobre o Casa Pia:

«Foi um jogo de superação, fizemos um excelente jogo no Dragão – marcámos dois golos, mas apenas um foi validado – temos feito o suficiente para ganhar jogos, os jogadores procuraram logo o golo. O Casa Pia jogou muito no erro, com paciência tentamos encontrar o homem livre. Fizemos remates, mas sem golos, que é o que conta. Ao intervalo tentámos alterar algumas coisas, tentar fazer os laterais vir mais de trás, e penso que a equipa entrou bem na segunda parte. Nada fazia prever o golo anulado, podia ser duro, perante um adversário que não fez nada. Tínhamos de arriscar, fomos arriscando, empurrando o adversário, e fizemos o golo que é mais do que merecido da nossa parte. Revela a alma e a atitude da equipa e no fim tivemos de ser inteligentes. Estão de parabéns».

[Confusão] «Os momentos são sempre muito emocionais, estar longe ainda é pior. No entanto, houve agressões de parte a parte, não foi só de um lado. As duas equipas perderam a cabeça, faz parte do desporto, no entanto há que destacar um jogo dominador do Vitória, controlo emocional muito grande para ir à procura do golo sem cometer erros. Vitória mais do que justa, mérito dos jogadores, foram conquistadores».

[Surpreendidos com a linha demasiado baixa do Casa Pia?] «O Casa Pia procurou pressionar, mas tivemos qualidade e paciência, obrigando o Casa Pia a baixar. Conseguimos dominar, evitar contra-ataques. Tivemos muito mais iniciativa, a minha equipa gosto mais de a ver assim a jogar. Jogar contra o Porto e ver qualidade deles e nossa, jogar para ganhar. A equipa quis muito ganhar, nunca desistiu».

[Decisivo para manter a luta pelo quinto lugar] «Temos muito trabalho pela frente, este jogo foi uma etapa, o próximo será outra. Há equipas que vão crescer e outras que vão passar por períodos piores. Estamos a fazer tudo para nos superar, para nos revoltar, porque a bola por vezes não entra. Temos procurado muito a sorte, não dependemos só de nós, mas podemos ter uma palavra a dizer. Enquanto houver jogo vamos tentar fazer coisas boas dentro de campo».

[Reeleição de António Miguel Cardoso traz confiança?] «Foi o presidente que me escolheu, a relação está construída. Para nós a estabilidade é importante, o presidente está de parabéns pela vitória, com uma vitória melhor ainda».