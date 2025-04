Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-0) frente ao Santa Clara:

«Sabíamos que era um jogo importante na nossa caminhada, temos vindo a fazer um percurso de recuperação, temos sido resilientes. A verdade é que começámos da melhor maneira, se no último jogo sofremos de canto, neste marcámos na segunda bola. O Santa Clara teve de subir o bloco, com pressão alta, o que nos obrigou a jogar sob pressão. A equipa esteve bem a sair da pressão, a encontrar espaço, podia ter feito o segundo. Na primeira parte conseguimos jogar com bola, com ascendente no jogo, num jogo disputado. Podíamos ter feito o segundo, não fizemos, na segunda parte o Santa Clara entra novamente a pressionar e não conseguimos ter tanta capacidade, obrigou-nos ao contra-ataque, não tanto como queríamos, só no final é que o Santa Clara conseguiu ter oportunidades, o Varela fez duas ou três boas defesas. Quem entrou do banco ajudou, vitória do grupo, dos jogadores, são eles que marcam, que correm para trás e que estão lá dentro, foi uma demonstração de vivacidade, de reação à perda e de sacrifício. Encostámos no adversário, boa recuperação, mas ainda falta».

[Gustavo Silva] «Entrou de forma fantástica, ajudou bastante. Para nós é bom, é o melhor marcador da equipa, grande trabalho do departamento que o recuperou, uma lesão chata, entrou bem».

[Festejo dos golos] «Estamos sempre à procura do prejuízo, não é fácil. Foi a quarta vitória em cinco jogos. Temos 13 pontos em cinco jogos, mas mesmo assim não tem chegado, o Santa Clara também tem pontuado. Temos e continuar a ser resilientes, a vitória hoje era importantíssima. O festejo teve de ser, porque era importante para o Vitória estar nesta luta. O Santa Clara tem uma excelente equipa, o Vasco tem feito um excelente trabalho. Foi um jogo positivo, conseguimos trazer para nós o confronto direto, na 1.ª volta ficou 1-0, por isso foi um jogo positivo».