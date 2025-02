Apesar de considerar que o Vitória de Guimarães tem um «grande desafio» pela frente, Luís Freire também acredita que a visita ao FC Porto é uma «oportunidade» para os minhotos regressarem às vitórias.

Na antevisão à partida da 23.ª jornada da Liga, o técnico dos vimaranenses apontou que a equipa melhorou nas bolas paradas defensivas e na «construção sob pressão», desde que assumiu o cargo, há cinco semanas.

«Temos um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para dar sequência ao crescimento da equipa nos últimos jogos. Vimos de um jogo em que fomos superiores ao Sporting de Braga. [O FC Porto] é um adversário que joga em casa, com muito apoio, mas queremos disputar o jogo para vencer. Temos de ir à procura de pontos e de vitórias», vincou.

Freire observou que a equipa de Martín Anselmi tem alinhado num 3-4-3 com nuances de 3-5-2 e elogiou a «capacidade ofensiva» dos dragões. Embora reconheça que «não é fácil para ninguém» jogar no Dragão, o técnico do V. Guimarães promete uma equipa «concentrada» e com «ambição e energia alta» para obter «uma alegria que já merece».

«Encontrámos equipas a construir numa linha de três defesas, o Estoril e o AVS. Temos bem definido o que vamos fazer e o que queremos explorar, pelo meio-campo e pelas alas. Amanhã [segunda-feira] queremos criar oportunidades e finalizá-las. É o que nos falta», frisou.

O timoneiro dos vitorianos também abordou o recente interesse do FC Porto em Tomás Händel. Luís Freire realçou que o médio «está a crescer na sua performance» e «muito motivado».

Ainda sobre o duelo desta segunda-feira, o técnico salientou que o Vitória tem de estar pronto para defrontar adversários de «poder grande» se quiser «fazer coisas boas» no que resta da época.

O Vitória de Guimarães defronta o FC Porto esta segunda-feira, a partir das 20h15, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.