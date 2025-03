Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Moreirense:

«Como é lógico sabíamos que o adversário tem capacidade, tem muitos pontos em casa, mas tivemos o controlo do jogo. Nem sempre como quisemos, a não ligar o jogo, mas a assumir, a procurar. Mas, perdíamos bola e os contra-ataques iam pondo em sentido. A nossa equipa. Podíamos ter feito o 1-0, o Arcanjo isolado, e o adversário marca num remate que a bola bate num jogador nosso. Fomos à procura, empatámos e pedíamos à equipa para procurar mais bolas na área. A equipa entrou bem na segunda parte, fez o 1-2, grande golo do Telmo, controlámos com bola, claramente mais Vitória, e num remate fantástico o Moreirense faz o 2-2 contra a corrente do jogo. Temos de tentar ao máximo evitar estes remates na cabeça da área. Tivemos identidade, postura, podíamos ter feito o terceiro, não conseguimos. Este jogo já fechou, metemos de focar no que vem aí».

[Sofre dois golos em lançamentos] «Também íamos marcando um pelo Nelson, a nossa passou ao lado, a deles entrou. Se alguém aparecesse isolado era de refletir, agora são lances difíceis, que o jogador consegue bater mesmo com jogadores nossos lá. Temos de ser mais exigentes nos pormenores, penso que fizemos o suficiente para ganhar o jogo».

[Telmo Arcanjo] «É um jogador que no último jogo foi MVP, marcou o golo, hoje fez dois, teve grandes arrancadas, acaba por ser um jogador que esteve muito bem, trabalhou bem, jogou na seleção e vem a crescer. É continuar a aparecer o Telmo e os outros todos. Puxar toda a gente para cima para conseguirmos ganhar o próximo jogo, ao Santa Clara, quanta mais motivação tiverem mais perto estarão de vencer».

[Pressão para o jogo com o Santa Clara?] «Já estivemos a oito pontos, a seis pontos, e a verdade é que estamos a quatro e o campeonato vai ser até ao fim. Podemos encurtar mais do que sempre, para um ponto, que já perseguimos há algum tempo, vamos abordar esse jogo para ganhar».