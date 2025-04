Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo seguro (3-0) frente ao Rio Ave em jogo da 31.ª jornada do campeonato:

«A equipa antes do jogo com o Benfica não perdia há dez jogos, com boas exibições. Com o Benfica percebemos que fizemos mais do que suficiente para marcar golos, mas não o fizemos e o Benfica acaba por ganhar bem. Tínhamos de dar uma resposta, com um processo que vem de trás. Estamos a correr atrás já há muito tempo, estivemos a oito pontos [do quinto lugar] e acreditámos que era possível. Os jogadores sabiam muito bem o que tinham de fazer dentro do campo, conseguimos ter bola, rematar. Fomos uma equipa organizada defensivamente, pressionantes, com capacidade de ter a bola. Na primeira parte construímos uma vantagem de 3-0, fomos eficazes, os jogadores queriam mostrar. Quem entrou, também entrou bem na segunda parte, tentámos o 4-0 sem sofrer golos. Objetivos atingidos».

«Hoje conseguimos encontrar mais espaços e finalizar as jogadas. Do nosso lado houve agressividade e critério com bola. Definimos bem o critério na transição ofensiva. Fizemos o nosso jogo normal em termos táticos. Estivemos bem a controlar as transições, condicionámos o adversário e quisemos mandar no jogo com bola, conseguimos por em prática o que trabalhámos. As coisas saíram bem, os jogadores libertaram-se com os golos. Fomos sérios, foi o que mais gostei. Tivemos uma parte mais morna no jogo, mas tivemos essa seriedade. As coisas correram-nos bem, os jogadores tiveram mérito».

[Nono jogo sem sofrer golos em casa] «Tem a ver com o compromisso da equipa, defensivamente arranjámos uma forma que ajuda os jogadores a estarem estáveis, têm-se entreajudado muito, temos muito tempo a bola, que faz com a que a energia do adversário vá desvanecendo um pouco. A consistência tem sido coletiva e individual, sem estar ligados e unidos no sacrifício podemos sofrer golos».