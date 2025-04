Luís Freire, treinador do V. Guimarães, confessou esta quinta-feira que não sabe a data de regresso de Umaro Embaló, extremo que acusou positivo num teste antidoping. Tal como confirmou o Maisfutebol, em causa está uma substância com fins recreativos e não relacionada com o rendimento desportivo.

«Acusou num controlo antidoping uma substância. Neste momento, está dispensado de se apresentar nos treinos. O processo vai-se desenvolver. Até lá, não faz parte dos trabalhos da equipa. Não depende de nós», apontou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da 29.ª jornada da Liga.

O técnico recusou-se a esclarecer a substância que Embaló acusou no teste e não revelou também o teor da conversa entre ambos.

«Já falei com ele. O que falei com ele fica entre nós. Falei diretamente com o jogador. Não vou transmitir o que lhe disse. Seria uma deselegância», atirou.

O luso-guineense de 23 anos foi afastado dos treinos da equipa por tempo indeterminado, mas ainda tem direito a pedir uma contra-análise.

Embaló chegou aos Conquistadores no mercado de inverno, por empréstimo dos neerlandeses do Fortuna Sittard, e já fez um total de nove jogos e dois golos.