Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-0) frente ao Estrela da Amadora:

«Assim que acabou o jogo da Conference focámos no campeonato, estabelecemos logo que para voltar àquele contexto temos de recuperar no campeonato. Já estivemos mais longe do quinto lugar, era fundamental agir em função do que dissemos. Os jogadores estiveram bem, ligados, a cumprir posicionamentos agressivos. Ofensivamente tivemos uma boa dinâmica, boas oportunidades, podíamos ter feito mais golos. Na segunda parte o Estrela reagiu bem no início, a ter mais bola, mas sem criar muito. Refrescámos a equipa, malta com qualidade, para ter mais bola e ter mais o nosso jogo. Fizemos o segundo golo, um belíssimo golo, e a equipa ficou mais confortável ainda, com o domínio do jogo, com bola. Operações controladas com rasgos de bom futebol, uma vitória consistente. Os jogadores estão de parabéns, não era assim tão fácil mudar o chip tão rápido, o grupo está bem, com vontade de competir».

«A equipa não tem sofrido golos no campeonato, temos estado consistentes, temos tido muita bola, os jogadores têm qualidade para isso. A equipa tem conforto, quando perdemos a bola temos de estar juntos e unidos, porque os outros também jogam e colocam problemas; temos de ter personalidade e atitude, solidários na reorganização defensiva. Penso que acabámos bem o jogo, com bola, a criar situações. Foi uma exibição bastante completa para este momento, e é mérito de todos. Antes deste ciclo estávamos a oito pontos [do Santa Clara, 5.º classificado], agora estamos a dois».

[Pausa na competição] «Faltam dois meses de trabalho, estamos numa senda de vitórias; vitórias consistentes, fora, em casa, sem sofrer golos, os jogadores merecem elogios, tem saído do corpo. Há sempre coisas para fazer melhor, temos de cada vez mais defender melhor, criámos muitas oportunidades para fazer mais um ou dois golos. Temos de tentar criar mais e materializar mais. Não tivemos muito tempo para treinar, há coisas a melhorar defensivamente, não digo a defesa, mas a equipa, vamos para a reta final e todos os pormenores contam. Vai ser uma paragem para recuperar alguns jogadores, voltar a ligar e melhorar o que temos feito».