Apresentado na quarta-feira, Luís Freire, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao jogo com o Arouca. Aos jornalistas, o técnico disse que quer a equipa pronta a «atacar a baliza adversária».

«Mais do que o Arouca, queremos focar-nos no que queremos fazer. Já conseguimos jogos brilhantes, muito bem conseguidos [nesta época]. (…) O Arouca vem cá tentar a vitória, mas queremos mostrar o que queremos dentro do campo. Queremos condicionar o jogo do Arouca, ter bola, atacar a baliza adversária», referiu esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Sucessor de Daniel Sousa nos vitorianos, Luís Freire elogiou o «grupo de jogadores trabalhadores» e quer «voltar a ter alegrias» ao acabar com o maré de seis jogos sem vencer.

No seguimento, o treinador português garantiu que o plantel está a «assimilar as ideias» e quer «soltar os jogadores para poderem render o máximo» já na receção ao Arouca.

Relativamente ao mercado de transferências, Luís Freire afastou o tema e afirmou que está «muito focado» no Arouca.

Este sábado, pelas 20h30, o V. Guimarães recebe o Arouca. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.