Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o desaire frente ao Benfica (0-3):

«Não fomos surpreendidos, íamos surpreender, podíamos marcar logo ao início. Tivemos muita personalidade, a circular a bola, a conseguir instalar o jogo. Claramente disputámos o jogo, a chegar várias vezes à área, podíamos ter feito o nosso golo em duas bolas parada muito perigosas. O Benfica marca o golo numa situação em que pressionámos bem, mas marcam com mérito. Meteram-se à frente de uma forma injusta, fizemos mais do que suficiente para sermos nós a marcar. Não fomos eficazes, o 0-1 ao intervalo já era pesado. Tentámos chegar à frente, tivemos oportunidades. Não se pode por em causa a vitória do Benfica, é justa, mas fazemos o dobro dos remates, o Trubin faz uma exibição monstruosa. Depois matam o jogo com qualidade numa das vezes que vão lá à frente. Nada satisfeito com o resultado, no entanto temos muita coisa para ver, tivemos mais bola que o Benfica e mais remates. São bons indicadores de produção, bastava uma bola entrar e seria diferente».

[Resultado demasiado pesado?] «É claro para quem viu o jogo, mas vale o que vale. Cometemos erros, o Benfica aproveitou. Não é qualquer equipa que faz dezassete remates ao Benfica e só permite oito. Há mérito do outro lado, temos mérito da forma como lá chegámos, faltou o último toque. Quem viu o jogo viu que o Vitória mereceu chegar ao golo. Estivemos muito bem no jogo, no final o Benfica aproveitou algum cansaço, natural, o Nelson saiu ao intervalo com queixas físicas, o Gustavo sai com queixas físicas. Fomos uma equipa no limite.»

[Exibição dá segurança para a luta pelas competições europeias?] «Esta equipa é a mesma que não perdia há dez jogos, não sofreu golos em sete desses dez jogos. Temos de melhorar, mas acredito claramente que se fazemos um golo o jogo é diferente. A equipa recuperou oito pontos, quando fomos ao Dragão estávamos a oito pontos, agora estamos um à frente. Se produzirmos tanto jogo como hoje a bola vai ter que entrar. Temos a convicção que se tivermos muita alma já no próximo jogo vamos estar mais próximos vencer».