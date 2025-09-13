Luís Pinto, treinador do Vitória, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, da quinta jornada da Liga portuguesa, marcado para as 15h30 de domingo, no Estádio José Gomes:

Regresso após a paragem das seleções:

«Esperamos ter um Vitória com dinâmica, com intenção de vencer e que essa intenção seja notada em todos pormenores, na forma de estar, na postura corporal, em estar ligado em todos os momentos. Queremos um Vitória que lute do início ao fim, com muito orgulho e dedicação.»

Sobre o Estrela e o trabalho na pausa competitiva:

«[É uma equipa com] qualidade individual interessante, verticalidade. [A pausa serviu para] afinar a consistência na prestação defensiva, a concentração ao longo do jogo todo, a capacidade de reagir à perda de bola e a capacidade para disputar os duelos.»

Fecho de mercado, com as saídas de Händel e Tiago Silva:

«Há uma forma de estar que tem de estar sempre presente no nosso dia a dia, corajosa, de trabalho, de dedicação. Quando recebi o convite do Vitória vim para treinar o Vitória, não vim para treinar, com todo o respeito pelos jogadores, pelo Tomás e pelo Tiago. Temos de estar orgulhosos por treinar o Vitória no dia a dia.»

Nuno Santos associado a uma saída para mercados ainda abertos:

«[Tem] treinado muito bem, de forma séria.»