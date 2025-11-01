Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota frente ao Benfica. O treinador lamentou a expulsão de Blanco, por comparação com o lance de Sudakov.

Análise ao jogo

«Primeiro, jogámos contra uma equipa que tem aspirações, que na primeira parte foi inferior a nós. Há que dar mérito a esses primeiros minutos do Benfica. A segunda razão já foi explicada por si a diferença da primeira para a segunda parte [expulsão de Fabio Blanco].

Expulsão

«Sim. Deitou [tudo a perder] porque nós, a fechar o corredor direito, baixámos o Telmo para proteger o Maga daquele amarelo no lance do Sudakov. Ficámos muito baixos. Devimos ter entrado a pressionar mais alto. Da primeira parte não há nada a dizer, ofensivamente nos momentos em que tivemos bola que podíamos ter variado o centro de jogo. Não o fizemos, podíamos ter sido mais perigosos. Da segunda parte não há grande coisa a dizer, estragou-se um espetáculo que estava a ser bom».

Camara em vez do Nelson Oliveira no ataque

«Decidimos apostar no Camara porque, primeiro tínhamos extremos com os pés trocados, e achamos que seria positivo. O Camara tem a capacidade de ser mais rápido do que os centrais do Benfica, para procurar a profundidade, para os contra-ataques, e para nos ajudar a baixar».

Comparação dos lances de Sudakov e Blanco

«Não tenho grande coisa a dizer. Se um lance não tivesse acontecido e outro tivesse, não tínhamos termo de comparação. Existiu. Não tenho mais nada a dizer».