Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) sobre o Moreirense. O técnico reconhece que a ideia inicial não funcionou e a mudança ao intervalo acabou por ser decisiva.



Análise ao jogo

«A ideia era conseguir ter quatro homens de características muito verticais. O Nélson acabava por ser o menos vertical dos quatro, sabíamos que o Moreira ia ter de jogar com um central adaptado, acreditávamos que se construíssemos a três iam cair numa linha de cinco, como normalmente fazem, mas acabou por não ser o caso e não nos criou a vantagem que estávamos à espera. A entrada do Samu deu vantagem porque deu capacidade de ir buscar jogo a um espaço onde não estávamos a ter. Deu critério ao jogo, fez a ligação ofensiva, o que foi importante. Apesar de não ser um jogo espetacular da nossa parte, o domínio do jogo foi nosso, o Moreirense acabou por ter bola, mas sentíamos que estávamos quase sempre bem posicionados para impedir lances de perigo. A equipa esteve relativamente bem no jogo, não tendo sio espetacular».

Equipa partida

«Acabou por mudar porque quando éramos pressionantes, fomos eficazes nas pressões, a ganhar a bola, mas quando o Moreirense, fruto da sua qualidade, conseguiu encontrar uma forma de tonar mais difícil a nossa pressão, tiveram bola. Os extremos do lado oposto estavam a ficar muito projetados. Esse partir da equipa foi um problema, na segunda parte fomos melhores nisso e não me recordo de situações em que conseguissem variar com perigo».

Ndoye

«Na preparação para os jogos preparámos a forma como queremos terminar. O futebol está diferente, podemos fazer cinco alterações, o Moreirnense tem mais golos sofridos nos últimos quinze minutos do que em qualquer outro momento. Sentimos que era importante de ter alguém com essa crença nesse período, que é capaz de entrar e fazer a diferença. Com o Estoril fez um jogo interessante, ainda se viu o seu trabalho fora da área, tem melhorado, mas foi infeliz na finalização. Hoje conseguiu deixar a marca dele, não marcou, mas ganhou o penálti. Para a semana log se verá qual será o plano».