Após a derrota frente ao FC Porto (3-0) no Estádio do Dragão e a vitória caseira frente ao Estoril (3-2), o Vitória de Guimarães vai enfrentar o Moreirense, fora, na terceira jornada da Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Luís Pinto disse que espera encontrar «um ambiente muito especial» no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, realçando que, devido à proximidade entre os clubes, os seus jogadores terão de exibir «um nível de rendimento muito elevado» para alcançar a segunda vitória consecutiva no campeonato.

«Esperamos um jogo de grau de dificuldade muito elevado. Um dérbi acaba sempre por ser um jogo diferente. É um jogo contra uma equipa que tem apresentado qualidade interessante, historicamente um adversário difícil. É um jogo que vai exigir estarmos no nosso melhor», afirmou.

Luís Pinto, de 36 anos, destacou ainda a importância de repetir «a atitude competitiva» mostrada na segunda parte do encontro frente ao Estoril, sublinhando a entrega total da equipa em cada lance e a postura «forte e proativa» em campo.

Depois de ter conquistado o título da II Liga na época passada ao serviço do Tondela, o treinador vai agora medir forças com Vasco Botelho da Costa, técnico do Moreirense, que foi «vice» do segundo escalão com o Alverca e que, segundo Luís Pinto, já transmitiu «uma identidade clara e um estilo de jogo muito bem definido» aos cónegos.

«É um adversário competente na organização ofensiva, mas igualmente confortável a defender em bloco baixo, explorando bem as transições rápidas. Nos dois primeiros jogos mostrou solidez e confiança. Este Moreirense mantém muito do que foi nas últimas temporadas, mas já traz bastante da ideia do Vasco», acrescentou.

O treinador vitoriano acredita que os processos de treino e de jogo estão a ser «cada vez mais assimilados» pelo plantel, mas alertou para a necessidade de maior rigor defensivo, numa altura em que a equipa já soma cinco golos sofridos.

Quanto às ausências de Mitrovic e José Bica nas primeiras jornadas, apesar da utilização frequente na pré-época, Luís Pinto garantiu que o médio sérvio, de 20 anos, tem qualidade para «ser feliz em Guimarães» e confirmou que será opção frente ao Moreirense.

O V. Guimarães segue no nono lugar da Liga, com três pontos, enquanto o Moreirense ocupa a quinta posição, com seis. O dérbi está marcado para este sábado, às 16h00, e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.