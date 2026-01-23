Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Estoril, deste sábado [20h30], a contar para a 19.ª jornada da Liga. O técnico dos conquistadores abordou o mercado, a derrota com o FC Porto e a goelada do Estoril.

Derrota com o FC Porto

«A derrota tem essas duas vertentes: foi uma boa exibição da nossa parte e mostrámos crescimento competitivo. Por outro lado, não somámos pontos e obviamente queremos ganhar e, na pior das hipóteses, somar um. A resposta que vamos dar amanhã [sábado] é que ditará se abalou ou não o grupo.»

Goleada (5-0) do Estoril ao Estrela

«Não digo que assuste, mas é um dado que eu queria ter do nosso lado [sorrisos] e mais um motivo para termos um respeito altíssimo pelo adversário. Estamos a trabalhar para nos aproximarmos dessa meta, de materializar mais o que produzimos ofensivamente. Temos essa capacidade de ser mais acutilantes.»

Mercado de inverno

«O Vitória teve a aposta inicial que para muitos podia parecer de risco e em Portugal critica-se a falta de projetos e planeamento, mas o Vitória começou a época a ser muito criticado por ter um projeto e um plano. Fico feliz por perceber que temos um plantel competente dentro de portas.»