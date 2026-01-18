Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por uma bola a zero frente ao FC Porto. O técnico mostra orgulho na prestação da equipa.



Análise ao jogo

«Olho para o copo meio cheio. Saio com orgulho daquilo que a equipa conseguiu fazer, a forma como consegui competir nos diferentes momentos do jogo, mas sempre com a mesma atitude competitiva. A equipa teve sempre muita vontade de vencer o jogo, o que me deixa muito orgulhoso».

Penáltis

«Faz parte do futebol, erros vão existir sempre. A forma como lidamos e respondemos aos erros é que fará a diferença. Faz parte do crescimento, não vejo que erros tenham sido por falta de concentração. Temos de dar mérito também ao Porto, o primeiro penálti ocorre na primeira vez que nos conseguem desmontar, o segundo é uma variação longe, o Telmo tentou correr para encobrir e acabou por lhe dar um toque. Não foi por falta de concentração».

Tony Strata

«Teve o papel mediante a pressão do Porto, podia explorar diferentes espaços, conseguiu fazer isso com muita qualidade, tinha um papel um pouco híbrido, de criar vantagem numérica no corredor. Conseguiu desempenhar bem o seu papel».

Melhor casa da época. Mais responsabilidade?

«Quem representa o Vitória tem de saber lidar com isso. Todos sabemos o que são os adeptos, Portugal sabe isso, olhamos para isso de forma natural, não dizendo que não possa aumentar a pressão. É algo que sinto que faz parte do crescimento, têm de ter a capacidade de lidar com ela. Temos de fazer com que este entusiasmo seja levado para os jogos todos, já no próximo, uma deslocação difícil, em que queremos que nos acompanhem. Temos de ter a capacidade de ser consistentes nesse momento».