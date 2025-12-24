Luís Pinto, treinador do Vitória, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pesada (1-4) frente ao Sporting. O treinador considera que «a diferença esteve nos detalhes».

Análise ao jogo

«Retirar, acima de tudo, a confiança que podemos ser competentes e competitivos contra qualquer adversário, nomeadamente os primeiros vinte minutos e a entrada da segunda parte até ao 1-3. Perceber que os detalhes no futebol pagam-se muito caro e foi nesses detalhes que esse resultado se construiu»

Detalhes

«No momento em que já estamos melhor, em que o Sporting já não estava a ser perigoso como no início, em que com mérito nos encostou lá atrás, quando começámos a ficar mais confortáveis no jogo numa perda de bola evitável, mas acontece, acabámos por sofrer o golo. No momento seguinte podemos fazer o 1-1 e no pontapé de baliza seguinte dá o 0-2. A resposta da equipa foi de deixar o jogo chegar ao intervalo. A entrada na segunda parte foi muito interessante, muito competente, chegámos ao golo com alguma felicidade, depois, inexplicavelmente, sofremos o terceiro golo. Um livre completamente controlado, a intervenção do Juan [Castillo] não é a mais feliz, mas faz parte do crescimento da equipa e dos jogadores».

Má interpretação do plano de jogo

«Não me parece má interpretação do plano. Podemos perspetivar, mas não sabemos como o Sporting se ia apresentar. Mudaram um pouco, mas tudo se ajusta. O que senti nos primeiros 15 minutos é que nesses momentos temos de ter a capacidade de querer mais ainda. Somos uma equipa jovem, mas com qualidade, e acreditando mais que podíamos disputar o jogo seria diferente. Estávamos a respeitar demasiado o Sporting. Quando isso foi amenizando, quando começámos a creditar que podíamos disputar o jogo, fomos crescendo. Teve mais a ver com a agressividade que pusemos no jogo, com bola começámos a ter mais critério, estivemos mais à vontade.

Substituições ao intervalo

«O 1-3 teve um impacto muito grande no jogo, toda a gente estava a sentir que podíamos chegar ao empate e sofremos de uma forma desnecessária e evitável. Quisemos ter mais jogadores para jogar dentro da estrutura adversária e progredir com bola. O Telmo dá critério no corredor, ações de um papara um. O Mitrovic estava interessante ofensivamente, mas defensivamente não estava a conseguir; o Camara também não esteve feliz e promovemos a entrada de dois jogadores nos quais acreditamos».