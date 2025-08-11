Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, reagiu à Sport TV em flash interview à derrota perante o FC Porto na jornada inaugural do campeonato (3-0):

[Análise]

«Em certa parte, o FC Porto conseguiu ter sucesso na pressão sempre que encontrávamos os espaços e colocávamos o jogo no meio-campo ofensivo. Faltou-nos aproximação à baliza contrária. Sofremos dois golos muito cedo quando tínhamos oportunidades para marcar. Isso tornou o jogo difícil.»

[Melhoria na segunda parte]

«Acima de tudo, mostrámos sentimento de crença e de que o jogo estava em aberto. Tivemos a bola, mas não fomos agressivos e perigosos. É um jogo que nos vai dar ensinamentos para a época. Nos níveis de agressividade isso foi notório. Não é que as faltas ganhem jogos, mas o FC Porto ganhou o dobro dos duelos. Nesse aspeto, jogámos em parte bem, mas com pouca agressividade.»

[Boa pré-época]

«Nós vamos usar este jogo para contiuar a crescer. O sentimento era de crença e de esperança. Na antevisão, disse que queríamos ganhar o jogo e não podia ser de outra forma. Não o fizemos, obviamente que nem tudo está bem, mas temos de ultrapassar este momento para que possamos ser mais fortes no próximo sábado.»

[Reforços]

«São jogadores que estão a conhecer o Vitória, a entrar nas dinâmicas de uma equipa com uma base sólida há já alguns anos. Acreditamos que nos vão ajudar imenso.»