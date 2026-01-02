Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo frente ao Nacional por duas bolas a uma. O técnico traça um balanço «positivo» da primeira volta.

Análise ao jogo

«Entrámos da melhor forma, a vencer, os três pontos era o que queríamos, foi um jogo extremamente difícil; o Nacional é uma equipa muito bem organizada, de um momento para outro coloca-nos em pressão, tem jogadores com muita qualidade para atacar a profundidade. Nesse sentido, foi um jogo que nos obrigou a ter muita paciência, e aqui no nosso estádio não é algo fácil de podermos ter. Na segunda parte, quando conseguimos tornar o jogo mais rápido, conseguimos ser mais perigosos, ter mais aproximações. Acabamos por ser justos vencedores».

Saviolo

«Tem a ver com crescimento, estar a jogar num contexto em que pouca pressão existe e passar para um contexto em que existe pressão, expetativa, necessidade de render. A jogar na equipa principal é preciso um estofo, que é preciso ir ganhando. Tem sido um jogador muito aberto ao que é a aprendizagem. Tem feito a parte dele. Tem a ver com a parte mental, mas também a parte física, entrosamento com os colegas, conhecer o jogo na Liga. São questões que temos de permitir aos jovens jogadores para ter o seu espaço para errar e procurar fazer melhor.»

Substituição de Samu por Diogo Sousa

«Teve a ver com a necessidade de sermos mais capazes de entrar no bloco do Nacional. Não estávamos a ser agressivos na reação à perda para criar perigo de forma limpa. O Diogo Sousa é um jogador que corre mais para a frente, teve a ver com essa necessidade.

Balanço da primeira volta

«O balanço, a justiça dos resultados dita-se pelos números, tem de ser os números a falar por si. Temos o mesmo número de pontos da mesma jornada da época passada, e estamos num ano em que temos uma consciência muito grande do que estamos a fazer aqui dentro, alimentar a equipa principal com jovens jogadores. Conseguimos ter a capacidade de ter jovens jogadores e ter o mesmo número de pontos do ano passado. Deixa-nos felizes, mas só isso, vamos querer somar no próximo jogo do campeonato. Há sempre espaço para fazer mais e melhor no processo».

Reencontro com Tiago Margarido

«Queria ganhar a um amigo, é mesmo meu amigo. Temos a felicidade de poder estar na Liga ter trabalhado juntos, ter jogado juntos. Poder estar aqui, um do lado outro do outro a fazer o seu percurso, ficámos muito felizes. Fico muito feliz pelo sucesso dele, e ele pelo meu, tenho a certeza. Queremos estar, daqui a uns anos, a ter esta conversa e olhar para trás vendo que estamos mais cimentados no futebol de elite, a jogar competições europeias».