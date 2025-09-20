Declarações de Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

[Primeiro dérbi] «Foi um jogo em que senti uma emoção muito grande da bancada, desde já agradecer, porque foi diferente dos outros jogos. Sentiu-se muito a gente na bancada a puxar por nós. Agradeço e é algo que estamos nesta profissão para poder viver momentos deste género, tenho pena que nem todas as pessoas possam experienciar isto».

[Resultado justo?] «A haver um vencedor tínhamos de ser nós, fomos a equipa que demonstrou maior clarividência no que tinha fazer. Obviamente que o Braga tem uma equipa forte, com muita qualidade individual, como disse na antevisão ao jogo, houve momentos em que nos remeteu à defesa, mas as melhores foram nossas e a haver outro resultado ser a nossa vitória».

[Diogo Sousa] «Lançámos mais um jovem da formação, perante 25 mil pessoas num dérbi; demonstrou personalidade, não teve muito tempo em campo, mas mostrou qualidade. É mais um dos que está a crescer para ajudar naquilo que são as nossas necessidades ao longo da época. Ainda há pouco tínhamos poucas soluções para o meio campo, neste momento já temos mais. É mais um dos que jogou na B e hoje apareceu aqui, o que mostra a forma como a equipa B pode ser positiva para os jovens. É mais um menino da nossa formação a estrear-se, mas queríamos que se tivesse estreado com outro resultado».

[Penálti é o momento do jogo?] «Claro que é uma oportunidade flagrante e se tivéssemos feito golo o jogo seria diferente, o Braga abriria mais espaços. Não fizemos, tivemos outras oportunidades, podíamos ter tido melhor definição, tivemos alguns momentos de organização ofensiva em que devíamos ter melhor posicionamento, essencialmente no lado oposto à bola, com isso provavelmente criaríamos mais perigo. O penálti tem o seu relevo, tal como outros momentos, é mais relevante que fizemos de bom do que esse momento específico».

[Expulsão] «Apetece-me dizer muita coisa, mas não vou dizer. Se dissesse o que me vai na alma teria de falar muito».

[Mitrovic] «Gostei muito do jogo do Mitrovic. Fico feliz pelo jogo dele, pelo crescimento que tem tido, tem de ser contínuo, temos de continuar a promover os jovens. Fiquei feliz pela estreia e pelo golo, é um miúdo que trabalha imenso todos os dias, deu uma resposta incrível num momento quem não fazia prever».