Declarações de Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) na receção ao Arouca:

«Tal como em Moreira entrámos, a demonstrar o que queríamos, a vitória. É algo que temos que conseguir com que melhore, com mais consistência. Obviamente que temos de conseguir trabalhar para que, com um episódio infeliz – sofrer um golo – a equipa não sinta. O golo, na segunda vez que foram à nossa baliza, deitou-nos abaixo. Estávamos a ser superiores, temos de melhorar essa questão, responder de uma forma mais capaz. Apesar de não ter sido tão mau como no jogo em Moreira, notou-se muito receio da equipa a jogar na segunda parte».

[Cinco peças alteradas no onze. Gostou do que viu de Miguel Nogueira e Gonçalo Nogueira?] «Gostei bastante, posso dizer que, não é uma certeza, mas deram passos firmes para poderem ser titulares no próximo jogo. Têm de trabalhar nestas duas semanas para isso. São dois jovens jogadores com muito talento, senti que mereciam a oportunidade deles».

[Alterações foram um alerta que não há indiscutíveis?] «Tem a ver com isso mesmo. Não podemos ter três jogos em que não temos o rendimento esperado e não fazer alterações. Alguma coisa tinha de ser feita. Neste jogo não estivemos tão expostos defensivamente, colocar o Beni e o Nogueira à frente da defesa teve a ver com isso».

[Paragem] «Tem duas questões. Acredito que seja benéfica no que diz respeito a criar ligações dentro de um grupo com tanta gente nova, antes do jogador há o ser humano e são necessárias relações para que as coisas funcionem. Felizmente temos muitos jogadores jovens internacionais que hoje já vão viajar, não vamos ter tantos jogadores para poder trabalhar».