Luís Pinto, treinador do Vitória, espera um duelo exigente com o Sporting, na terça-feira (20h45), no encerramento da 15.ª jornada da Liga. O técnico comentou ainda a polémica em torno da arbitragem:

Antevisão ao jogo

«A equipa está capacitada daquilo que tem de fazer para poder ser muito competitiva e muito competente perante um adversário que nos vai exigir uma capacidade de concentração muito grande. Aquilo que fizemos de bom para trás não nos dá nada.»

«Cada jogo tem a sua história e nós temos de estar focados no que vamos fazer amanhã. Quando a história joga a nosso favor, queremos aproveitá-la.»

«É um ótimo desafio para nós. Frente a um adversário muito forte, podemos testar a nossa capacidade e perceber, no final, o quanto crescemos também do ponto de vista mental.»

Análise ao Sporting

«Esperamos um adversário que nos vai criar muitos desafios do ponto de vista defensivo, mas nós também queremos criá-los do ponto de vista ofensivo. Queremos estar capazes de dar resposta a esses desafios.»

Arbitragem pode ter peso no jogo?

«Nunca preparamos um jogo a pensar no árbitro ou na equipa de arbitragem. Isso não entra nas nossas contas. Analisámos o Sporting e o Santa Clara apenas para retirar ideias que nos tornem mais capazes enquanto equipa.»

«Toda a gente viu o que se passou (nos Açores). (…) Temos de conhecer, saber quem são os árbitros, mas confiar. Certamente vêm cá com o objetivo de fazer um trabalho sério e que também possa trazer reconhecimento àquilo que é a qualidade individual e coletiva árbitros em Portugal.»