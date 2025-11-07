No regresso a Tondela, onde se sagrou campeão da II Liga na época passada, Luís Pinto, treinador do Vitória, espera bater um adversário com «jogadores de nível muito interessante» para melhorar a situação da equipa no campeonato. A partida está agendada para sábado (18h00):

Regresso a Tondela

«É uma visita a um campo que conheço bem, numa cidade em que deixei muitos amigos e boas memórias. Contudo, amanhã [sábado] queremos vencer e, do outro lado, apesar da amizade que existe, também quererão isso. Temos de fazer tudo para que o regresso a Guimarães seja feliz.»

Análise ao adversário

«É um Tondela diferente, desde logo na estrutura com que joga. Manteve jogadores de nível muito interessante e conseguiu acrescentar jogadores de nível interessante. Tem um treinador com uma ideia bem vincada, que gosta de um jogo ofensivo e positivo. Vai ser um jogo que nos vai obrigar a uma capacidade defensiva muito grande quando não temos bola.»

Situação do Vitória na Liga

«Não estamos onde gostaríamos de estar. Gostaríamos de ter mais pontos do que temos. A única coisa que podemos fazer é focar-nos no nosso dia a dia, crescer e inverter os últimos resultados. Temos de acreditar no que está a ser feito no Vitória, mas o importante serão sempre os pontos no final.»