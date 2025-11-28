Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo sobre o AVS. O técnico sublinhou a «capacidade de a equipa manter a bola longe da sua baliza».

Análise ao jogo

«Entrámos bem no jogo, o que ainda não tínhamos feito de uma forma tão vincada. Isso marcou uma posição, para nós equipa, para podermos ter uma forma de estar assertiva e para estar mais preparados para a transição defensiva. Foi importante para ser mos mais agressivos, roubar bolas mais à frente com capacidade de manter o jogo longe da baliza. Na segunda parte temos um momento ou outros em que nos expusemos, é o que temos de tirar desse jogo, temos de ter capacidade para ser mais maduros na gestão do jogo para conseguir mais vezes este tipo de resultado».

4x4x2 com Nelson Oliveira e Camara na frente

«Acabamos por ter mais largura no campo, o que dá capacidade para montar em meio campo ofensivo, com mais linhas de passe à frente. O que não quer dizer que não possamos voltar ao 4x3x3, estamos felizes por a equipa ter esta capacidade de se ajustar e ter opções»

Aspetos positivos

«Gostei da entrada da equipa no jogo, dos momentos de transição. Gostei de a equipa ter montado mais alto no campo quando tivemos bola. Foram pontos positivos, assim como a energia e a forma compacta como a equipa esteve em campo. Foi algo que gostei do jogo de hoje».