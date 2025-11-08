Texto: Arménio Pereira

Luís Pinto, treinador do Vitória, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo em Tondela (1-0) para a 11.ª jornada da Liga:

Pontinha de sorte em Tondela

«Julgo que a vitória foi justa pela maior quantidade de iniciativas que tivemos. Agora, também foi com uma pontinha de sorte, que fizemos por merecer. Temos três bolas nos ferros e há que conseguir evitar esse tipo de situações. O que é certo é que o Tondela podia ter feito golo nessas três oportunidades. Não chegou muitas mais vezes, mas nas que chegou foi perigoso. Nesse aspeto tivemos essa ponta de sorte, mas acho que a vitória foi justa sinceramente.»

Houve surpresa ao ver o Tondela sem referência ofensiva

«Sim, surpreendeu. Mal vimos o onze, começámos a pensar de que forma é que poderia ajustar. Tendo o Maranhão e o Ivan, podia ser em 4x4x2 (losango) com os dois mais na frente ou então mais abertos e o Hugo Félix mais como um “falso 9” ou um 10 a tentar criar vantagem. Surpreendeu-nos. Tivemos alguma dificuldade em conseguir ser mais pressionantes na primeira parte porque não tivemos grande capacidade de sair a pressionar o Bernardo [guarda-redes do Tondela] quando ele subia e depois havia vantagem no meio. Mas conseguimos ser compactos, exceto nessas duas oportunidades na primeira parte. Depois, na segunda, tivemos a capacidade de ajustar melhor e aí já conseguimos ser mais pressionantes com o Camará, o João Mendes também já estava a rodar mais sobre o Beto [Bebeto] no corredor direito. Tornámos o jogo um bocadinho mais partido quando o Tondela conseguia ir à frente, mas conseguimos ser mais pressionantes do que na primeira parte e acho que isso foi importante para nós.»

Agora longe, mas continua feliz em Tondela

«Eu procuro trabalhar para conseguir ser feliz todos os dias, e no que diz respeito ao futebol para conseguir ser feliz no dia do jogo. Obviamente que todos dos dias são importantes, mas no dia do jogo é o mais importante. Foi para mim um “déjà vu” ganhar aos 90 minutos aqui e fico feliz por isso. Mas, acima de tudo, levar o trabalho com seriedade, com alegria e com o entusiasmo de podermos ganhar um jogo aos 90 minutos é algo que temos que começar a gostar no Vitória, para podemos fazer isto mais vezes.»