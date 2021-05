A FIGURA: Zainadine



O defesa moçambicano do Marítimo foi um dos grandes responsáveis pela estabilidade defensiva dos madeirenses. Cometendo poucos erros, Zainadine assegurou tranquilidade no setor mais recuado, numa boa parelha com Léo Andrade e René Santos. Seguro e fiável.

O MOMENTO: 26 minutos, Edgar assusta Varela

Foi um dos lances capitais do encontro, provavelmente aquele de maior espetacularidade, ao proporcionar a Bruno Varela a oportunidade para brilhar com uma boa defesa. Na sequência de um pontapé de canto, Edgar Costa encheu o pé após um alívio da defesa e, de fora da área, atirou para uma boa defesa do guardião vimaranense, a ceder novo canto.

OUTROS DESTAQUES:

Amir: Brilhou uma e outra vez. O guardião iraniano não teve a sua noite mais trabalhosa, mas teve com que se entreter e acabou por dar muito boa conta de si. Uma exibição segura que ajudou a conquistar mais um ponto para a equipa da casa, garantindo a permanência.

Jorge Fernandes: Num jogo nem sempre bem jogado e espetacular, foram os homens do setor mais recuado aqueles que mais vezes se mostraram. E nesse prisma, Jorge Fernandes foi uma das melhores unidades em todo o jogo. O central vitoriano foi, tal como Zainadine, um pilar para a sua equipa. Sem comprometer, assinou uma exibição de bom nível.



Jorge Correa e Marcus Edwards: Menção honrosa para os criativos, um de cada equipa. O argentino quase marcava um golaço, num pontapé de primeira após cruzamento de Rúben Macedo, e o inglês esteve em grande nível na parte final do jogo, mostrando que o craque da época anterior ainda mora naquele pequeno corpo.