O Moreirense chegou a acordo para disputar os jogos que restam da I Liga de 2019/2020, na condição de visitado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, o acordo entre os clubes, em consonância com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), foi alcançado na quarta-feira.

Desta forma, caso haja a retoma do futebol profissional para concluir a época, o Moreirense muda-se para um dos oito estádios da I Liga considerado de nível 1 pela LPFP. O Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, é de nível 2.

As indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendam a utilização do menor número de estádios, com primazia aos que têm a melhor classificação.

Para esta tarde está agendada a visita ao estádio do Moreirense para a realização de uma vistoria. Contudo, há hipótese de a mesma não realizar-se, fruto do acordo em questão.

Além do Moreirense, há outros clubes que vão mudar de casa para jogar como visitado. O Santa Clara ruma à Cidade do Futebol, tal como o Belenenses SAD. O mesmo palco pode receber o Vitória de Setúbal. O Famalicão tem acordo para mudar-se para o Estádio Cidade de Barcelos.

Esta semana, a LPFP apontou a data de 4 de junho para a retoma da I Liga, ainda que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, tenha alertado que «pode não retomar ou voltar e ser interrompida».