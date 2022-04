A FIGURA: Rochinha

O capitão do Vitória não estava a ter uma tarde inspirada. Perdeu vários duelos, nada lhe parecia sair bem. A magia habitual tardou, mas saiu na parte final do encontro, ainda a tempo de resolver. Aponta o golo que define o jogo, chegando ao oitavo tento certeiro esta temporada. Antes de marcar tinha deixado um aviso, e depois do golo ainda tentou um daqueles momentos de levantar o estádio. Ficou a centímetros.

O MOMENTO: golo do Vitória (62’)

Lance traçado pelo lado direito com várias combinações. Maga tira o cruzamento com espaço, na área Estupiñán falha a emenda, mas o esférico sobra para o segundo poste, onde aparece Rochinha a rematar já de ângulo apertado, com o pé esquerdo, para fora do alcance de Pasinato.

Borevkovic

Regressou ao onze do Vitória, aproveitando a indisponibilidade de Jorge Fernandes, e rubricou uma prestação segura a defender e competente na primeira fase de construção da equipa. Cometeu poucos erros, tendo estado a um nível elevado.

Jefferson Júnior

Competente nos vários momentos do jogo, o reforço de inverno já assumiu papel de principal homem do meio campo dos cónegos. Esta tarde voltou a ser o pêndulo da equipa montada por Sá Pinto.

Tiago Silva

Soube interpretar o jogo e deixou no balneário o fato de gala para usar o fato operário. Lutou muito no setor intermediário, percebeu a falta de espaço para abrilhantar os lances e jogou simples. Nesses moldes, cumpriu com eficácia o seu papel.