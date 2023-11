O Vitória entrou em campo em Moreira de Cónegos podendo dar um salto para o terceiro lugar, mas num duelo de vizinhos foi o Moreirense a sorrir, vencendo o encontro entre equipas vimaranenses (1-0) com um tento solitário do capitão André Luís, de cabeça, a fazer a diferença.

Num momento positivo no campeonato, apesar de ter sido eliminado da Taça de Portugal, os cónegos ultrapassam Famalicão e Boavista, chegando aos dezassete pontos – apenas menos dois que o Vitória. Num embate muito disputado, o Moreirense, uma das surpresas deste campeonato, teve capacidade para definir e fazer a diferença.

Adotando a máxima que diz que em equipa que ganha não se mexe, atravessando uma série positiva, os dois técnicos alinhavaram exatamente os mesmos onzes da última jornada. Tal como se perspetivava intensidade foi um dos principais predicados do embate em Moreira de Cónegos.

Bola cá, bola lá, o jogo esteve sempre ligado à corrente, com lances ofensivos junto de ambas as áreas, numa espécie de parada e resposta no que aos momentos de perigo diz respeito. Aparentou estar mais confortável o Moreirense, mais conectado e mais forte nos duelos no setor intermediário.

O nulo ao intervalo não espelhava, portanto, uns primeiros 45 minutos com vários momentos de frisson, com duas oportunidades flagrantes para cada um dos lados. André Luís e Alanzinho ameaçaram do lado do Moreirense, Mangas e Tomás Ribeiro, na sequência de pontapés de canto, responderam do lado do Vitória

O nulo no marcador foi-se arrastando e, num jogo disputado metro a metro, a falta de discernimento começou a ser uma realidade, de parte a parte, cedo no jogo. Más tomadas de decisão começaram a ser uma realidade, com vários passes falhados a expor quer a equipa de Rio Borges quer a equipa de Álvaro Pacheco.

Mas, apesar de até haver mais espaço, menos equilíbrio nas coberturas, até se verificaram menos lances junto das áreas. Porque a uma falha que podia dar um lance promissor a equipa contrária respondia em dose semelhante, sem critério nem capacidade individual para fazer a diferença.

À entrada para a fase final do encontro percebeu-se com um erro, que fosse bem aproveitado, podia ser fatal e podia definir o jogo. Foi o que aconteceu, numa fase em que o Moreirense até nem estava propriamente bem no jogo. Mas, uma recuperação de bola de Franco deu início à construção do triunfo.

O médio leu bem o momento do jogo, foi até ao sítio certo para tirar o cruzamento certeiro para André Luís assinar o triunfo com o desvio letal para o fundo das redes ao minuto 77. Nos instantes finais o Vitória aplicou o chavão de ter mais coração do que cabeça, tentou levar pontos do jogo, mas nunca com discernimento suficiente.