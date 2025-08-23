O Moreirense fez história ao bater em casa o Vitória de Guimarães. Pela primeira vez os cónegos venceram os primeiros três desafios do campeonato e assumiram, mesmo que à condição, o 1.º lugar da Liga, com nove pontos.

Os vitorianos, depois de uma entrada forte no primeiro tempo, desapareceram de jogo e perderam pela segunda vez no campeonato. A equipa de Luís Pinto continua com exibições medianas e leva já sete golos sofridos em três jogos.

Dois golos em dois minutos resolveram o encontro. Alan assistiu para o primeiro de Schettine e Kiko Bondoso ofereceu ao avançado brasileiro o segundo. É já o melhor marcador da Liga, com quatro golos – marcou em todos os jogos.

Equipas que ganham não se mexe

O início prometia um encontro vivo e cheio de emoção. Os vitorianos entraram com tudo e, logo no primeiro minuto, Nelson Oliveira viu Caio Secco negar-lhe o golo. Luís Pinto foi a jogo com o mesmo onze que bateu em casa o Estoril e o começo foi prometedor. Porém, a intensidade inicial foi-se esfumando e o Moreirense rapidamente equilibrou a contenda.

Vasco Botelho da Costa afinou pelo mesmo diapasão que o homólogo e também apresentou a mesma equipa que ganhou ao Santa Clara nos Açores. Os cónegos tremeram nos minutos iniciais, mas rapidamente equilibraram a partida. Ainda assim, o Vitória tinha mais bola e as aproximações à baliza dos locais eram feitas em contra-ataque. A igualdade ao intervalo era justificada.

Schettine a faturar

O treinador do Moreirense deixou Ofori no balneário e lançou para a segunda metade Afonso Assis. E se na primeira metade foram os vitorianos a entram melhor, na etapa complementar foram os cónegos a fazê-lo e com eficácia. Dois minutos após o reatamento, Cedric tentou o remate à entrada da área, mas desviou num defesa forasteiro e ia para canto. Contudo, Alan acreditou e foi ainda a tempo de tirar o cruzamento para Schettine desviar para golo à boca da baliza.

O Vitória ainda estava atordoado de sofrer o golo e levou com o segundo. Excelente trabalho de Kiko Bondoso na esquerda a tirar Miguel Maga da frente e a cruzar com conta, peso e medida para a cabeça de Schettine para o fundo das redes. Tudo fácil para a formação cónega que, logo depois, ficou perto do terceiro. Os mesmos protagonistas na jogada, com Kiko a cruzar e Schettine a desviar ao primeiro poste. O esférico desviou num defesa a saiu a rasar o poste.

Até ao final, o Vitória de Guimarães tentou mudar o rumo dos acontecimentos, mas só de bola parada conseguia chegar à área cónega. Mesmo sem bola, o Moreirense controlou as operações e acabou por vencer com toda a justiça o dérbi de Guimarães. Os adeptos vitorianos terminaram o desafio a assobiar a equipa e a entoar cânticos como “uma vergonha, vocês são uma vergonha”.

FIGURA: Schettine (Moreirense)

Quatro golos em três jogos fazem de Guilherme Schettine o melhor marcador do campeonato. Frente ao Vitória, o brasileiro bisou nos dois primeiros remates que fez à baliza. Acreditou na insistência de Alan e abriu a contagem para, de seguida, cabecear de cima para baixo ao cruzamento de Kiko Bondoso, ampliando a vantagem cónega.

MOMENTO DO JOGO: Dois minutos fatais

O Moreirense resolveu o desafio em dois minutos. Dois minutos que acabaram por ser fatais para o Vitória de Guimarães. Schettine foi o matador dos conquistadores, apontando os golos do triunfo e sendo decisivo para o fecho do encontro.

POSITIVO: Fotografia conjunta

As duas equipas juntaram-se antes do início da partida para tirar uma fotografia para celebrar a elevação de Guimarães a Cidade Verde Europeia em 2026. Momento de fair-play partilhado para a posteridade.