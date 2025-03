Vitória e Moreirense empataram-se (2-2) no duelo vimaranense deste domingo. No último jogo do dia, o dérbi teve quatro golos e emoção na marcha do marcador, acabando por ser penalizador para um Vitória dominador, mas que voltou a sucumbir na reta final após estar em vantagem.

O conjunto de Moreira de Cónegos até marcou primeiro, por Schettine, num lance em que a bola desvia em Borevkovic. Com Arcanjo inspirado – bisou na partida – o conjunto de Luís Freire deu a volta ao resultado de forma natural. Benny não quis que a história do jogo fosse essa, assinando o empate final com um golo de fora da área de primeira.

Vê fugir o Santa Clara a equipa do Vitória, próximo adversário no D. Afonso Henriques, atrasando-se na corrida europeia. Quarto jogo em Moreira, quarto jogo sem perder de Cristiano Bacci nos cónegos.

Vitória num domínio sem consequência até à cambalhota…

O estilo de jogo era conhecido, à partida, em Moreira de Cónegos. O Moreirense gosta de jogar com equipas superiores na teoria, que assumam as despesas do jogo e corram riscos. Na corrida pela última vaga europeia, o Vitória entrou em campo com essa obrigação para não deixar fugir o Santa Clara no quinto posto.

Montou-se um cenário de conforto para os cónegos. O Vitória dominou claramente, com muita bola, mas essencialmente em terrenos pouco adiantados e sem conseguir encontrar os espaços certos para criar perigo. Com o timing de pressão afinado e espaço para explorar no erro, o Moreirense traçou vários contragolpes, sendo mais perigoso.

Chegou ao golo à passagem da meia hora num remate bafejado pela felicidade de Schettine. O remate do avançado, de fora da área, desvia num adversário e trai Buno Varela, caindo com as medidas certas no fundo das redes. Uma vantagem que, contudo, foi pouco duradoura. De pronto, em seis minutos, Telmo Aracnjo empatou o encontro. Lance bem trabalhado por Maga na esquerda antes do cruzamento, colocando a bola no local certo para a finalização do colega.

… que foi anulada por Benny

Foi em busca do segundo o Vitória, continuou por cima e após o intervalo precisou apenas de seis minutos para passar para a frente do marcador com o segundo da noite de Telmo Arcando. Um grande golo. Na raça, rompeu pela direita, livrou-se de dois adversários e atirou cruzado para o fundo das redes.

O domínio da equipa de Luís Freire estava materializado na vantagem e o Moreirense parecia não ter força anímica para reagir. Baixou o ritmo do encontro, estava aparentemente controlado pelo Vitória, mas o Moreirense – que tem roubado pontos em casa às equipas da frente – ainda tinha uma última cartada.

Benny encheu-se de fé de ora da área numa segunda bola aos um lançamento de linha lateral, aplicando aquela que tem sido a sina deste Vitória. Resgata um ponto, penalizando a corrida do vizinho na corrida por novo apuramento europeu.

A FIGURA: Telmo Arcanjo

Bisou na partida naquela que foi uma das prestações mais completas desde que chegou a Guimarães. A partir do aldo direito o cabo-verdiano está nas principais movimentações ofensivas do conjunto vitoriano. Empata o jogo de cabeça, ainda na primeira parte, e com um lance individual de grande categoria operou a cambalhota no marcador. Já no banco viu Benny estragar-lhe o resultado, não dando a mesma cor à exibição.

O MOENTO: golo de Benny (77’)

Lançamento de linha lateral para o Moreirense, a defesa do Vitória limpa o lance na área, mas o despejo surge para a entrada da área, onde aparece Benny em condições para usar do seu disparo. Foi o que fez: remate de primeira num belo gesto técnico, a não proporcionar hipóteses de defesa a Bruno Varela, carimbando o empate a duas bolas.