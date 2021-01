FIGURA: André André

Num jogo disputado em poucos metros, sem espaço para grandes correrias, sobressaiu a qualidade do médio. Criterioso, constituiu sempre linha de passe e fez o jogo do Vitória fluir. Cruzamento de enorme qualidade para o golo de Edwards e um grande golo a assinar a cambalhota no marcador. Não foi suficiente para garantir o triunfo.

MOMENTO: golo de Alex Soares (71’)

Trabalho de Yan na direita, cruzando para o coração da área, onde aparece Filipe Soares a rematar de primeira. Bruno Varela susteve o primeiro remate, mas a bola ficou à mercê de Alex Soares, que recarregou com sucesso para o fundo das redes. O VAR validou o posicionamento regular do médio, selando-se assim o empate final.

OUTROS DESTAQUES

Pires

Retilíneo e destemido no ataque do Moreirense. Apesar de ter, essencialmente, tarefas mais contidas, não se escusou a projetar o ataque, como aconteceu no lance em que recuperou o esférico e foi à cara de Bruno Varela marcar.

Ricardo Quaresma

Com o embate embrulhado, o extremo fez por fazer das suas no lado direito. Sempre que o esférico esteve no seu raio de ação causou desequilíbrios, partiu para cima dos adversários e ganhou terreno.

Yan Mateus

Irrequieto no ataque do Moreirense, o brasileiro foi dos mais acutilantes ofensivamente da equipa de Vasco Seabra. Bom trabalho no lance do segundo golo do Moreirense, cruzando para o golo de Alex Soares.

André Almeida

Irreverente no setor intermediário do Vitória, o jovem médio teve capacidade para romper com o esférico controlado, criando vários lances de desequilíbrio.