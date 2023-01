O Vitória de Guimarães soma oito jogos sem ganhar e vem de três derrotas, mas Moreno acredita que a sua equipa vai regressar aos triunfos perante o Desportivo de Chaves, e embalar assim para uma segunda volta positiva.

«Temos uma oportunidade para quebrar essa série de jogos em que não temos conseguido pontos. Em termos de qualidade de jogo, a equipa tem correspondido. O adversário tem cinco vitórias [na Liga], quatro delas fora. Percebemos as dificuldades que vamos encontrar, mas acreditamos que vamos regressar às vitórias», disse o técnico vimaranense, citado pela agência Lusa.

«Quanto mais tempo passarmos juntos, quanto mais assimilarmos as ideias uns dos outros, a tendência é a de melhorar. Os resultados não têm sido o que esperamos. Para quem trabalha da forma que trabalhamos, as vitórias têm de aparecer», acrescentou Moreno, congratulando-se com a recuperação de Tiago Silva e também com o regresso de Tomás Handel, após longa paragem por lesão.

O técnico falou ainda de Ibrahima Bamba, jogador que tem sido cobiçado: «É um miúdo com 20 anos. Às vezes, pode haver algum deslumbramento, mas não sinto nada isso. Sabemos que está num processo de aprendizagem».

Moreno falou ainda de Rúben Lameiras, que ainda não fez qualquer minuto em 2023: «Todos os atletas têm picos de forma ao longo da época. O Rúben reconhece que não está na melhor fase, mas tem total confiança por parte da equipa técnica, que sabe bem o que ele vale. Nestes dois últimos jogos, o Rúben não esteve na convocatória por impedimento, não por opção técnica. O Rúben já nos ajudou e vai-nos voltar a ajudar, porque tem talento.»

O Vitória recebe o Desportivo de Chaves nesta segunda-feira (20h15), em jogo da 18.ª jornada da Liga.