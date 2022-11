Declarações de Moreno, treinador do Vitória, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo pela margem mínima (1-0) frente ao Marítimo:

[Saída do Mikel Villanueva e mudança de sistema] «Essa mudança só aconteceu porque o Mikel ressentiu-se da lesão. Fomos obrigados, o Mikel não conseguiu regressar. É uma vitória justíssima da nossa parte. Não me recordo de uma oportunidade do Marítimo, para além de cantos, cruzamentos e bolas cruzadas para a área. Sem termos o controlo do jogo, e é responsabilidade minha, criámos algumas situações nítidas de golo. Depois de marcar não conseguimos fazer o segundo, que dava mais estabilidade. O que quero valorizar hoje é: não sei se mereço os profissionais que tenho. O Vitória tem grandes profissionais. Depois do desgaste do último jogo, com várias substituições, estes atletas deram a resposta que deram. Responsabilidade total dos profissionais do melhor que há, os nossos, os 23 pontos que temos neste momento».

«Não entrar, nunca, em comparação com o passado. Nenhum treinador teve as condições que houve este ano, no início da época, para trabalhar. Orgulho-me muito por ser de Guimarães, mas sei que os ciclos acabam e não vou ser para sempre treinador do Vitória. Aqui sou profissional, assim como serei noutro clube que me queira, e preciso disto, porque tenho família. E o Moreno que está aqui será o mesmo em qualquer outro clube».

«Acima de tudo a equipa nunca perdeu equilíbrio. A experiência diz-me que em muitos destes jogos o Vitória sai com zero pontos, porque quer ir para o ataque e desequilibra-se. Com os jogadores que tínhamos em campo, manter o equilíbrio hoje é muito bom.

[Alma essencial nesta equipa?] «Tudo o que se passou nestes cinco meses foi muito rápido. Ainda hoje mexe comigo. Neste momento apetece-me dizer que estou grato a duas pessoas: o presidente anterior, que me deu oportunidade, Miguel Pinto Lisboa. E depois disso ao nosso atual presidente, António Miguel Cardoso, por ter a coragem que teve em acreditar em nós no início da época. O mais fácil era apostar num treinador mais experiente».

[Tiago Silva saiu do banco e resolveu com um grande golo. Mais solto a número 10?] «Olho para o Tiago como o box-to-box; com a idade que tem e a maturidade que tem, equilibra a equipa com chegada à área. Vejo um dez como um jogador mais próximo da área adversária. Para lá de um bom jogador é um grande capitão, aproveito para dizer isso. Da forma como bate na bola tem de fazer isto mais vezes, chegar mais vezes à baliza, é o que lhe temos dito, tanto a ele como ao Janvier. Isso é trabalho nosso.