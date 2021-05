Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-3) frente ao Benfica:

«A primeira parte foi muito equilibrada, organizada da nossa equipa, em que devíamos ter saído com mais calma e critério para ataque rápido. Sem dar grandes oportunidades ao Benfica, tivemos três saídas em que podíamos ter finalizado. Na segunda parte custou-nos os primeiros minutos. Alertámos que era necessário entrar vivos na segunda parte, mas não aconteceu isso. Não é fácil entrar no jogo, mas conseguimos, temos mais duas oportunidades em que poderíamos ter feito o 2-2. O terceiro golo do Benfica já a nossa equipa está toda desequilibrada. Contra estas equipas temos de estar os segundos todos em alerta máxima e não aconteceu isso na segunda parte. Vitória justa do Benfica, em relação a postura dos jogadores nestes cinco dias nada a apontar. Não queríamos este resultado, queríamos estar em festa, mas é a vida».

[Balanço da época] «O presidente já resumiu, não é nesta conferência que vamos falar disso. A primeira volta foi boa, mas a frio as pessoas terão de avaliar o que falhou. É uma época falhada, porque o objetivo do Vitória é a Liga Europa, e esta época não conseguiu».

[Foi feita reflexão?] «Os problemas existiram, claramente, não é normal ter uma segunda volta tão fraca. Não me aprece ser o momento certo para abordar isso. Temos de perceber o que está mal e corrigir, houve problemas, e esta época foi muito atípica, muito estranha. O normal é ter aqui sempre quinze a vinte mil pessoas; outras equipas não sentiram tanto, mas nós sentimos isso».