O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, sublinhou esta quinta-feira que a equipa não deve desconfiar de si mesma devido à prestação na Taça da Liga, prova na qual os minhotos ficaram pela fase de grupos, disputada em paralelo com o decorrer do Mundial 2022.

«Não podemos desconfiar do que valemos por causa do insucesso na Taça da Liga. Temos de apresentar-nos com vontade grande de competir para sairmos de Vizela com 26 pontos», realçou o técnico, na antevisão à partida marcada para as 19 horas de sexta-feira.

O Vitória visita um adversário que recentemente mudou de técnico, sendo que Tulipa vai orientar o seu primeiro jogo pelo Vizela na I Liga, após a saída de Álvaro Pacheco. «Houve uma mudança de equipa técnica no adversário, mas compete-nos sermos nós como grupo», apontou Moreno, técnico do atual sexto classificado, que soma 23 pontos e que visita o atual 13.º, com 15. Diz ainda que espera uma equipa do Vizela «muito densa e viva no jogo», sem «grandes diferenças».

Moreno, que conduziu a equipa a quatro vitórias nas últimas cinco jornadas disputa das no campeonato, está confiante num «bom jogo» dada a «qualidade individual e coletiva» dos dois conjuntos e perspetiva «muita gente» em Vizela, sendo que a bancada nascente já tem lotação esgotada.

O técnico disse ainda que o Vitória deve perceber porque é que somou 23 pontos até agora no campeonato, mas também o que levou à eliminação na Taça da Liga.

«Não termos os atletas disponíveis pode ser uma das razões para não conseguirmos o que queríamos. Agora não temos o Zé Carlos [lesionado], mas voltaram o Maguinha [Miguel Maga] e o Jorge Fernandes. O André Silva está cada vez melhor», frisou, admitindo até regressar aos sistemas táticos 3x4x3, 5x2x3 ou 5x4x1, consoante as «dinâmicas do jogo», depois de ter optado pelo 4x3x3 na Taça da Liga, face às opções disponíveis para a defesa.

Sobre o mercado de janeiro, Moreno diz que entradas e saídas são «possíveis», mas defendeu que, em comparação com o mais recente mercado de verão, é mais difícil agora contratar um atleta do Vitória. «Já não é qualquer clube que pode vir buscar atletas do Vitória. E não é fácil entrar neste grupo de trabalho. Para entrar, tem de acrescentar. E no mercado de inverno não é fácil encontrar atletas que garantam rendimento imediato. Estou muito satisfeito com os meus jogadores. Vamos abordar o mercado de forma tranquila», assegurou.

Siga o Vizela-V. Guimarães, ao minuto, no Maisfutebol. Rui Costa é o árbitro do encontro.