Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao FC Porto:

[O que faltou para conseguir mais?] «Faltou mais qualidade com bola, aquilo que tinha pedido na antevisão, acho que não conseguimos. Não por demérito dos nossos atletas, mas por mérito do Porto. Os momentos largos que têm com bola fizeram com que os nossos atletas corressem muito, perdendo depois o discernimento. A vitória do Porto é justa, não pelas oportunidades, mas por ter sido a melhor equipa em campo. O jogo fica definido no último lance da primeira parte. Uma coisa é o jogo estar empatado ao intervalo, a equipa podia abrir-se à procura do golo, outra é estar em vantagem. Uma palavra para os nossos atletas, que se entregam em campo».

[Meio campo residiu a incapacidade da equipa?] «Tem tudo a ver com a qualidade do FC Porto. Os nossos atletas nunca tiveram o discernimento necessário depois de muito desgaste a correr sem bola. Falei na antevisão das diferentes soluções que o FC Porto tem, fico com uma sensação estranha do jogo, por causa do último momento da primeira parte. Há jogadores importantes que têm sido impedidos de dar o seu contributo, mas não há que lamentar. Vamos descansar e preparar o próximo jogo, é este o projeto do clube, está bem definido, felizmente temos 24 pontos ao fim da primeira volta, a fase não é a melhor, sei a exigência que há aqui, os adeptos querem sempre mais».