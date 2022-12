Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após ao derrota por três bolas a zero frente ao Vizela:

«É importante agradecer ao João Aroso por dar a cara na flash, era eu que devia estar lá a dar a cara pelo grupo, pelo clube. Assumo-me como principal responsável pelo jogo que fizemos cá hoje. Resumindo um pouco o que foi o jogo, perdendo 3-0 temos de dar os parabéns ao adversário, ganhou, e perceber aquilo que foi a primeira parte. Fizemos uma boa primeira parte, cometemos um erro que permitiu ao Vizela ficar em vantagem. Ao intervalo pedi para dar continuidade, mas a verdade é que sofremos logo o segundo golo de uma forma que não podemos a este nível. E a equipa não reagiu. Valemos muito mais do que isso, enquanto líder não é este jogo que me vai fazer desconfiar de nada».

«De uma forma geral, este foi o resultado mais desequilibrado que tivemos, continuo a achar que fizemos uma boa primeira parte. Tivemos boas oportunidades para marcar, mas não conseguimos finalizar. Temos um problema que está identificado, encontramos os espaços para chegar ao último terço, mas depois definimos mais. Estarei cá sempre para proteger os atletas, por aquilo que me têm dado. É um jogo mau, perdemos três pontos, temos agora de preparar o jogo com o Rio Ave para ganhar».