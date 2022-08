Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao Casa Pia:

«Foi uma primeira parte com uma circulação muito lenta, falta de agressividade, a não achar os espaços identificados. Mas, acima de tudo foi a circulação lenta de bola. Depois, na reação à perda, não estivemos como conseguimos estar. Na segunda parte corrigimos, fomos muito melhores, mas sem conseguir o mais importante: o golo. A equipa encurtou os espaços, aumentou a agressividade e os espaços estavam lá. O Casa Pia fez um golo, nós não fizemos nenhum e a vitória acaba por ser justa».

[Importância de André André] «Acrescenta muito, pelo passado, pelo que nos pode dar no presente. Precisamos deste tipo de atletas. Temos muitos jovens, que precisam de suporte, com atletas como o André André. É uma ajuda para nós. Temo todos de reconhecer que o projeto é arrojado neste momento, com muitos jovens, mas estes jovens têm de ter suporte. E o André André enquadra-se nisso».

[Com as lesões, estreou-se Afonso Freitas, pensou em apostar em três centrais? ] «Ponderámos e pensámos em tudo. Para este jogo foram estes que entendemos que davam melhor resposta. Formação? Não olho a isso, são todos iguais, são os sinais que nos dão durante a semana. Enquanto treinador falhei, não consegui ganhar o jogo, é isto a vida de um treinador».

[Anderson saiu lesionado?] «Não. Anderson não se lesionou, foi cansaço».