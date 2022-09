Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga:

«Vou tentar manter o equilíbrio. Esta forma de estar no jogo é muito minha e não a vou mudar, vou mudar, esta paixão, forma de estar, não vou mudar. Como deve imaginar, sentimos um vazio. Não é fácil perder da forma que perdemos, pior ainda sabendo que vimos de duas derrotas. Se pensam que vamos abanar, que nos vamos fazer de coitadinhos e não nos vamos agarrar o trabalho, estão enganados. Hoje é difícil, mas amanhã é um dia diferente: segunda-feira vamos aparecer ao complexo com uma vontade enorme de dar a volta. A resposta que os atletas têm dado deixam-me confortável».

[Defender com uma linha de cinco deu resultado?] «O jogo provou que aquilo que a gente tinha planeado, a nível da estratégia, deu resultado. Sem bola defendemos com cinco, com bola passamos a 3x4x3. Fizeram o que era preciso quase na perfeição. Sinto-me orgulhoso por liderar este grupo de homens. Desfoco disto dos jovens, são atletas profissionais da equipa A.

[Perseguido?] «Aquilo que vejo é todas as semanas processos disciplinares por me levantar em alguns momentos do jogo. Qual é a equipa técnica que, em vários momentos do jogo, não tem mais do que um elemento a dar indicações? Eu quero tirar o IV nível, abram o curso. Cabe na cabeça de alguém não aceitar este processo por não ter o iv nível. Em todos os jogos há dois ou três elemen tos da equipa técnica de pé. Ando há muitos anos aqui para perceber como se ajudam as equipas, é melhor ficar por aqui».

[Exibição de Ibrahima Bamba. Ganhou um central?] «Estou muito satisfeito com todos. Preparámos a equipa com o Mikel (Villanueva), mas não conseguiu vir a jogo, devido a lesão. Nunca me lamentei, foi o Ibra, o Tounkara, o Zé Carlos, que não jogou no lugar dele, a resposta deles tem sido muito boa. Acreditamos muito nestes atletas, e digo isto não para dar moral».