Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Estoril em jogo da 2.ª jornada da Liga:

«Esta vitória traduz confiança, união, identidade. É o que digo aos atletas: podemos não jogar bem, mas temos de ter a identidade deste clube: os que forem lá para dentro não dar um lance por perdido. Foi o que aconteceu nos últimos 15 minutos. Curiosamente, foi quando o Estoril ficou com menos um homem que tivemos dificuldades e precisámos da bancada».

[Por vezes falta clarividência nas tomadas de decisão no último terço?] «A entrega terá de existir sempre, é o ponto base. Se pensarmos que só entrega basta, estamos enganados. Tem de haver qualidade, e existe qualidade. Podíamos ter feito o segundo, que tranquilizava a equipa, voltámos a entrar bem na segunda parte, e com a expulsão do Estoril não conseguimos controlar o jogo, o que nos faz perceber que há muito trabalho pela frente. É melhor trabalhar sobre vitórias, mas não nos deslumbramos. Há muito coisa a melhorar já na quarta-feira, têm agora duas folgas, que já estavam estipuladas, e na quarta voltamos a trabalhar porque há muito a trabalhar».

[André Silva] «Não gosto de individualizar. Tem estado bem, e não é só pelos golos, já o disse em Chaves. O jogar em apoio, a pressão à primeira fase de construção adversária, assim como Anderson, têm estado muito bem. Temos de os fazer perceber que têm mais classe para decidir melhor. Há um período de adaptação, têm um cenário diferente do que tinham, e é o que lhes temos pedido, mais classe, que até porque vamos precisar».