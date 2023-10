Declarações de Moreno Teixeira, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (5-0) frente ao Vitória, no seu regresso a a Guimarães:

«Faltou-nos tudo. Preparámos o jogo, mas o Vitória marcou ao terceiro minuto, antes já tinha mandado uma bola ao poste numa perda de bola que não podíamos ter. Sabíamos os riscos que estávamos a correr pela qualidade que o Vitória tem, enquanto o Vitória teve uma vantagem só de um golo tivemos uma boa reação, mas depois, a partir do segundo golo e da expulsão, ficou muito difícil. Andei lá dentro e sei o que custa sofrer um segundo golo e uma expulsão. Parabéns ao Vitória pela vitória, que é justa, perdemos um jogo, espero que seja de aprendizagem. Vou apresentar-me com a mesma motivação, mas vai ser difícil. Digo isto após uma derrota por 5-0, mas já o tinha dito depois de duas vitórias. A responsabilidade deste resultado é minha, deram mérito ao treinador após duas vitórias, agora responsabilizem também o treinador».

[Dois golos sofridos em pouco tempo antes do intervalo e uma expulsão. O que se pode dizer aos jogadores?] «Tentei ajudar, acima de tudo para perceberem que era difícil recuperar o resultado, mas não queria que acontecesse um resultado desnivelado, eles não merecem. Trabalham muito bem, nada a apontar, mas cometem erros difíceis de compreender em alta competição. Perante um adversário com a qualidade que o Vitória tem fica difícil. Quero, acima de tudo, proteger os nossos atletas, é com eles que temos de ir à luta, pelo menos até janeiro, perceber os erros e que a este nível não se podem cometer. A derrota não está em questão, mas a forma como perdemos tem de ser motivo de reflexão para todos nós».

[Regresso a Guimarães] «É sempre especial, regresso à minha cidade, orgulho-me muito da minha cidade, tenho uma gratidão enorme ao Vitória pelo que sou. Gostava de ter tido outro resultado, mas não foi possível».